شكرا لقرائتكم خبر عن «لا خسائر».. هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

سقط صاروخا "كاتيوشا" على المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء أمس، من دون أن يسجل وقوع خسائر بشري.

وأكد بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني العراقية أنه سمع دوي صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء إثر سقوط الصاروخين مباشرة.

ووعدت خلية الإعلام الأمني في بيانها بإيراد مزيد من التفاصيل حول الحادث وملابساته لاحقًا.