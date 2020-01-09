التهدئة بالعراق وإدانة التدخل التركي.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي الشأن السياسي تقرأون: ترامب: لا إصابات جراء صواريخ إيران ومستعدون لأي احتمال، والجيش الليبي يسيطر على جزيرة الشريف بمحيط طرابلس، واجتماع مصري أوروبي يندد بالتدخل التركي في ليبيا، ومصر و4 دول أوروبية تبحث تطورات الأزمة الليبية بالقاهرة، ولجنة خبراء قانونيين لتعديل "عميق" في الدستور الجزائري، وأوكرانيا تتراجع عن "العطل الفني" ولا تستبعد إسقاط طائرتها بقذيفة، و"رابطة العالم الإسلامي" تدين التدخل التركي في ليبيا، ودير شبيجل: مغامرة أردوغان في ليبيا ستنقلب ضده.

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كما تقرأون أيضا: توقيف العشرات في حملة ضد "الإخوان" بطاجيكستان، وإيران ترفض تسليم أمريكا الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، والعراق: نرفض أي انتهاك لسيادتنا ومستمرون في منع التصعيد، ونتنياهو يحذر إيران من "ضربة مدوية" في حال استهداف إسرائيل، و "يورو نيوز": الغزو التركي لليبيا أيقظ الأوروبيين لمواجهته، وجونسون يدعو ترامب لوقف التصعيد مع إيران، والبعثة الأممية بالعراق تطالب بضبط النفس وتدين تصعيد إيران.

وفي الاقتصاد: في أول ظهور منذ هروبه.. غصن يكشف كواليس الرحلة المثيرة، وبفعل المخاوف.. تراجع أسواق أوروبا وأسهم موردي بوينج تنخفض، ومحادثات تجارية صعبة تنتظر أوروبا وبريطانيا بعد بريكست، وارتفاع المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بفضل إيطاليا وإسبانيا، وارتفاع غير متوقع لمخزونات الخام الأمريكية، وسياسات أردوغان الفاشلة تدفع الليرة التركية للنزيف مجددا.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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