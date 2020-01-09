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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث القوات المسلحة الليبية : 70% من مقاتلي الوفاق «مرتزقة» أرسلهم أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
قال الناطق الرسمي بإسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، إن 70% من المقاتلين في صفوف المجموعات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، هم مرتزقة أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي يعقد من بنغازي الآن، أن القوات الجوية استهدفت بين 14 – 16 آلية للوفاق في أبو قرين ودمرتهم تدميرا كاملا.
وأشار إلى أن مدينة مصراته بها الصالحين وأنها ليست فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض بالوفاق أو أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، واصفًا إياهما بـ"الوجوه البائسة".
وتابع المسماري: "من يريد الدخول في الأزمة الليبية أن يوصفها التوصيف الدقيق أنها أزمة أمنية وليست سياسية".
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