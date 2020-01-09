شكرا لقرائتكم سلامة يدعو لوقف فوري للعمليات العسكرية في كامل ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رحب موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا، داعيا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في كامل ليبيا.
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