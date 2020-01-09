قيادي بالجيش الليبي يتحدث عما فعله الرئيس السيسي

كشف العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن مصر لم تترك ليبيا طيلة الفترة الماضية، وكان لحنكة الرئيس عبدالفتاح السيسي دور دبلوماسي كبير في إيضاح الصورة الحقيقية لما يحدث في ليبيا أمام العالم، وأنه ليس خلافا سياسيا، وإنما حرب على الإرهاب، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يدعم الموقف الليبي في كل لقاءاته مع زعماء العالم وفي المحافل الدولية.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية، مساء اليوم، أن الجيش تقدم لمسافة 115 كيلو متر غرب مدينة سرت والقوات تتحرك نحو حدود مصراته بكل ثقة أمام مليشيات «متقهقرة» ومنهارة.

وتابع: تم إحكام السيطرة في طرابلس، والميليشيات تقاتل في آخر مواقعها، والوضع تحت السيطرة، وكل قوات الجيش الليبي عازمة على تحقيق الانتصار على المليشيات.

وأكد المحجوب، أن الجيش سيمضي قدما في تحقيق المهمة ولا يبالي بتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتركيا أدركت ردت فعل الجيش الليبي وعزمه على المقاومة.