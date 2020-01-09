قام المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان مقدم برنامج جود مورنينج برتش ، بشن هجوم ناري على الدوقة ميجان ميركل والأمير هاري بعد إصدارهما بيان تنحيهما عن مهامها الملكية ككبار عائلة مالكة ، عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية هاجم المذيع الشهير ميجان قائلًا " يقول الناس إنني أنتقد بشدة ميجان ماركل ، لكنها تخلت عن أسرتها، وتخلت عن أبيها ، وتخلصت من معظم أصدقاء عمرها ، وسببت انقساما بين هاري وأخيه وليام والآن تسعى لانقسام هاري عن العائلة المالكة. أنهيت قضيتي.'
وكان دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل أعلنا تنحيهما عن مهامهما الملكية، كونهما من الأعضاء الكبار في العائلة المالكة البريطانية.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، جاء القرار وفقا لرغبتهما في الاستقلال ماديا عن العائلة الملكية البريطانية.
ويأتي ذلك وسط تكهنات بأنهما يريدان الانتقال إلى كندا.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم ناري على زوجة «الأمير هاري» بعد إعلانه تنحيه .. «فرقتي بين العائلة المالكة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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