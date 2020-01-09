تنحي الأمير هاري وميغان عن واجباتهما بالأسرة المالكة البريطانية

أعلن ​الأمير هاري​ وزوجته ميغان دوقة ساسكس، تخليهما عن واجباتهما كعضوين بارزين بالأسرة الملكية البريطانية.

وفي بيان لهما، اعلنا أنهما "سيعملان لتحقيق ​الاستقلال​ المالي"، مشيرين إلى أنهما يسعيان إلى "موازنة" وقتهما بين ​المملكة المتحدة​ و​أميركا​ الشمالية.

وأشارا الى "اننا نعتزم حاليا أن نوازن وقتنا بين المملكة المتحدة وأميركا الشمالية مع استمرارنا في الوفاء بواجبنا إزاء الملكة ودول رابطة الكومنولث".

وأكدا أن "الانتقال الجزئي إلى أميركا الشمالية سوف يمكننا من تربية ابننا على تقدير التقاليد الملكية التي ولد في ظلها، مع منح عائلتنا المجال للتركيز على الفصل المقبل".

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