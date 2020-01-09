سانا: مقتل 4 عسكريين أتراك بانفجار سيارة مفخخة بريف رأس العين شمال سوريا

أفادت وكالة "سانا" السورية عن مقتل أربعة جنود من ​القوات التركية​ ب​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ في قرية الأربعين بريف مدينة ​رأس العين​ شمال غرب ​الحسكة​.

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