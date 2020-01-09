الجيش يبقي على إجراءاته عند مداخل شركة كهرباء قاديشا

ابقى الجيش اللبناني على إجراءاته عند مداخل شركة كهرباء قاديشا في البحصاص.
وسجل تدافع بين وحدات مكافحة الشغب والمحتجين الذين اعتصموا في المكان ما اضطر الجيش الى تفريق المحتجين بعد تعرض عناصر للرشق بالحجارة واصابة عدد منهم.
وقطع المحتجون الطريق عند تقاطع البحصاص - طرابلس القريب من الشركة وعمل الجيش على إعادة فتحها.
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