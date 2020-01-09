الجيش يبقي على إجراءاته عند مداخل شركة كهرباء قاديشا

ابقى ​الجيش اللبناني​ على إجراءاته عند مداخل ​شركة كهرباء قاديشا​ في ​البحصاص​.

وسجل تدافع بين وحدات ​مكافحة الشغب​ و​المحتجين​ الذين اعتصموا في المكان ما اضطر الجيش الى تفريق المحتجين بعد تعرض عناصر للرشق بالحجارة واصابة عدد منهم.

وقطع المحتجون الطريق عند تقاطع البحصاص - ​طرابلس​ القريب من الشركة وعمل الجيش على إعادة فتحها.