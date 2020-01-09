وزير الخارجية السعودي: العراق بلد عربي شقيق وهو أحوج ما يكون لتكاتف أبنائه

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تصريح له أن "​العراق​ بلد عربي شقيق وهو أحوج ما يكون لتكاتف أبنائه لتجنيبه الحرب وأن لا يكون ساحة لمعركة هو الخاسر الأكبر فيها"، مشددا على ان "​السعودية​ ستقف مع جهود تحقيق ​الأمن​ والاستقرار للعراق لتحقيق تطلعات شعبه".

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