الجبير: ستقف السعودية مع العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وعروبته

أكد وزير ​الدولة​ السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ أنه "تنظر ​السعودية​ للأوضاع في ​العراق​ باهتمام وحرص"، مشيراً الى ان "السعودية تعمل على إبعاد العراق الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب".

ولفت الجبير الى أنه "ستقف السعودية مع العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وعروبته".

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