بيلوسي: مجلس النواب سيصوت غدا على قرار يمنع ترامب من خوض حرب ضد إيران

أعلنت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ أن "مجلس النواب سيصوّت الخميس على قرار يمنع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من خوض حرب ضد ​إيران​". وفي وقت سابق اعتبرت بيلوسي أن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية، يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف"، مشددة على ان "أميركا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة".

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