العربية: تحليق للطيران الأميركي في سماء بغداد بعد سقوط صواريخ بمحيط سفارة اميركا

افادت قناة "العربية" عن تحليق كثيف للطيران الأميركي في سماء ​بغداد​ بعد سقوط ​صواريخ​ بمحيط ​السفارة الأميركية​ في المنطقة الخضراء بوسط بغداد. من جهة اخرى نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الشرطة العراقية تأكيدها، إن 3 صواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء، وتسبب سقوطها باشتعال النيران دون وقوع ضحايا.

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