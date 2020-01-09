قائد هيئة الأركان الأميركية: نتوقع أن تشن المليشيات الشيعية بالعراق هجمات ضد قوات التحالف

اشار قائد ​هيئة الأركان الأميركية​ ​مارك ميلي​ الى "اننا نتوقع أن تشن المليشيات الشيعية ب​العراق​ هجمات إرهابية ضد قوات التحالف". وكشف ميلي أن "11صاروخا إيرانيا سقطوا على قاعدة عين الأسد ودمروا منشآت وعتاد وطائرات"، مشيرا الى ان "الصواريخ الإيرانية سقطت بقاعدة مأهولة ولم تتسبب بإصابات بسبب إجراءات الحماية".



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