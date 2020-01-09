شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة أول استجواب تحت القبة الثلاثاء حول تهالك مستشفى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسة الثلاثاء المقبل، لنظر الاستجواب المُقدم من النائب محمد الحسيني، والموجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.، ويعد هذا هو الاستجواب الأول الذي يناقش تحت قبة البرلمان منذ دور الانعقاد الأول.

ومن المتوقع -حسب جدول الأعمال- أن يناقش البرلمان خلال جلساته العامة يومي الأحد والإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

كما ينظر المجلس تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب وتحديدا لنص المادة 216 لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أي شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

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وتنص المادة 217 "يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.