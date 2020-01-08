عاجل.. قصف جديد بالصواريخ يستهدف وسط بغداد ويصل إلى محيط السفارة الأمريكية

بعد ليلة من الهجوم الإيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق، أفادت وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية قبل قليل، بوجود هجوم جديد بالصواريخ في العاصمة العراقية بغداد.
وقالت وكالات الأنباء، إن الهجوم بالصواريخ، يستهدف المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية، تزامن مع اطلاق صافرات الإنذار في المنطقة.
ونقلت ذات المصادر، عن مصادر أمنية عراقية، أن أحد الصاروخين سقط قرب السفارة الأمريكية في بغداد.
وكانت إيران، قد قصفت ليلة أمس قاعدتين أمريكيتين، ردا على القصف الأمريكي الذي أودى بأحد أكبر قادتها العسكريين، قبل أن يعلن وزير خارجيتها، صباح اليوم الأربعاء، عن انتهاء الرد الإيراني في العراق.
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