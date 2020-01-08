العروي: الكتاب يعيش أزمة والأمية الرقمية أسوأ من الأمية الحرفية

أمام حضور كبير من طلبة ومثقفين وباحثين، افتتح المفكر عبد الله العروي، اليوم الأربعاء، كرسي عبدالله العروي الذي أحدث بمبادرة من كلية الآداب بجامعة محمد الخانس بالعاصمة الرباط، وبتعاون مع معهد العالم العربي بباريس.

وتحدث العروي عما وصفه بالثقافة الشفوية، التي قال إنها تسود عالم اليوم، مضيفا أن الكتاب بات يعيش أزمة خانقة، في ظل غياب حاسة للتمييز بين المعقول والموهوم، وتوجه نحو التعلق بالوهم أكثر من الواقعية.

وأشار العروي إلى أن الأمية الرقمية أسوأ من الأمية الحرفية، داعيا للتساؤل عن العلاقة بين الأميتين، وهل محو الأولى يعني محو الثانية؟ أو العكس، مؤكدا صعوبة الإجابة عن هذا التساؤل.

العروي عرف بدفاعه عن اللغة العربية، تحدث عن الدارجة، وقال إنه مصطلح مترجم من الفرنسية “courant”، حيث كان يميز المستعمر بين اللغة العربية الفصحى واللغة المتداولة.

ووجه العروي رسالة لمن “يتكلمون” في موضوع الدارجة بالمغرب، وقال لو اجتهد من يتكلم في هذا الموضوع الحساس وبحث لاتضح له أنه وجد في الماضي وحاليا ومستقبلا فرق بين المكتوب المدون والمنطوق المتشعب”، مضيفا أن لكل واحد من الاثنين مقامه ومجاله “هذا ما يعرفه جيدا المتحدثون بالانجليزية يقبلونه ويتعايشون معه ويتعامى عنه غيرهم لأسباب خاصة بهم”.