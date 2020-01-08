الريال يهزم فالنسيا بثلاثية ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

حجز نادي ريال مدريد بطاقة العبور إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء، على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة نصف النهائي.

وافتتح الألماني توني كروس حصة التسجيل للريال، بعد مرور 15 دقيقة على ضربة البداية، قبل أن يضيف زميله فرانشييكو إيسكو ثاني الأهداف في الدقيقة 39، منهيا الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة في السعودية، بتقدم فريقه بثنائية نظيفة.

ونجح الفريق الملكي خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 65 من رفع الحصة إلى ثلاثة أهداف، بعدما أحرز الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثالث، بينما تكفل دانيل باريخو بتوقيع هدف حفظ ماء الوجه لفالنسيا من ركلة جزاء، في الدقيقة الأولى من الوقت البديل، لتعلن صافرة الحكم خيسوس جيل مانزانو عن نهاية المواجهة، بفوز “الميرنغي” بثلاثة أهداف لواحد، وتأهله إلى المباراة النهائية.

ويضرب ريال مدريد موعدا في النهائي الأحد القادم، مع المتأهل من المواجهة الثانية عن المربع الذهبي، التي ستجمع غدا الخميس، بين برشلونة وأتليتيكو مدريد، تحت قيادة الحكم جوزي غونزاليس.