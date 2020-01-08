الداودي: لم يسبق لي التقدم بطلب للاستفادة من أي معاش

خرج الحسن الداودي، الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، لتوضيح حقيقة تقديمه لطلب استفادة من معاش أربعة ملايين.

وقال الداودي في تكذيب نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن أخبارا زعمت أنه سيتوصل إلى جانب وزراء آخرين بمعاش قدره أربعة ملايين، وأنه تقدم بطلب لدى مصالح رئاسة الحكومة للحصول على معاش أربعة ملايين أو ضمان تكمتله.

وأكد الداودي في ذات التوضيح على أن هذا الخبر المتداول بخصوص معاشه غير صحيح ولا أساس له، مشددا في ذات الوقت، على أنه لم يسبق له التقدم بطلب الاستفادة من أي معاش.

يشار إلى أن لحسن الداودي، الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون العامة والحكامة، في حكومة سعد الدين العثماني، وقدم استقالته إبان حملة “المقاطعة”، غير أنها رفضت، ليغادر الحكومة خلال التعديل الأخير.