الفتح يلحق بالحسنية الهزيمة الثالثة تواليا ويؤزم وضع فاخر

أزم فريق الفتح الرباطي وضعية حسنية أكادير في أسفل الترتيب، بعد أن ألحق به الهزيمة الثالثة على التوالي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، بملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط، برسم مؤجل الجولة 11 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأنهى الفريق الرباطي النصف الأول من المباراة متقدما بهدف دون رد، من توقيع اللاعب سعد أيت خرصة، في الدقيقة 45.

وعلى الرغم من التغييرات التي قام بها محمد فاخر في الجولة الثانية إلا أن الفريق السوسي لم يتمكن من العودة في النتيجة وتفادي هزيمة أخرى، هي الثالثة له على التوالي.

بهذه النتيجة، ارتقى الفريق الرباطي للمركز السادس برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الحسنية عند النقطة التاسعة، في المركز 14.