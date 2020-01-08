أزم فريق الفتح الرباطي وضعية حسنية أكادير في أسفل الترتيب، بعد أن ألحق به الهزيمة الثالثة على التوالي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، بملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط، برسم مؤجل الجولة 11 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وأنهى الفريق الرباطي النصف الأول من المباراة متقدما بهدف دون رد، من توقيع اللاعب سعد أيت خرصة، في الدقيقة 45.
وعلى الرغم من التغييرات التي قام بها محمد فاخر في الجولة الثانية إلا أن الفريق السوسي لم يتمكن من العودة في النتيجة وتفادي هزيمة أخرى، هي الثالثة له على التوالي.
بهذه النتيجة، ارتقى الفريق الرباطي للمركز السادس برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الحسنية عند النقطة التاسعة، في المركز 14.
كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يلحق بالحسنية الهزيمة الثالثة تواليا ويؤزم وضع فاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.