سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقط صاروخان، مساء اليوم، الأربعاء داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، حيث يقع مقر السفارة الأميركية، بحسب ما أفاد مصدر أمني، في ثالث هجوم من نوعه منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بغارة جوية أميركية، الجمعة الماضي.

وسمع صحافيون دويّ الانفجارين في وسط العاصمة، أعقبه صوت صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء، وذلك بعد 24 ساعة من هجوم صاروخي شنّته إيران على قاعدة عسكرية تضمّ جنودًا أميركيين في غرب العراق.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجارين هما الأقوى في سلسلة الهجمات على المنطقة الخضراء.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية أن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء وسط بغداد دون وقوع إصابات"، فيما نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية عراقية أن "أحد الصاروخين سقط على مسافة قصيرة من السفارة الأميركية في بغداد".

وقالت مصادر بالشرطة العراقية لوكالة "رويترز"، إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء، التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية مما تسبب في اندلاع حريق.

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وأضافت المصادر أن صفارات الإنذار انطلقت داخل المنطقة الخضراء، وأن صاروخا واحدا على الأقل سقط على بعد 100 متر من السفارة الأميركية.

وأوردت قناة "الميادين"، نقلا عن مصدر أمني عراقي، "سقوط صاروخ في المنطقة المجاورة لبناء قيد الإنشاء تابع لمجلس الوزراء، وبحيرة قرب السفارة الأميركية".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن نقيب في شرطة بغداد، قوله إن مجهولين أطلقوا صاروخي كاتيوشا على السفارة الأميركية في العراق. وأضاف أن الصاروخين سقطا داخل المنطقة الخضراء، في محيط السفارة، على مقربة من الجسر المعلق، دون أن يتضح على الفور حجم الخسائر.

وأشار المصدر، إلى انطلاق صفارات الإنذار داخل المنطقة الخضراء إثر الهجوم. وتابع أن المروحيات العسكرية الأميركية تحلق في الأجواء فوق السفارة وفي محيطها.

وهذا ثالث هجوم من نوعه يستهدف السفارة منذ اغتيال سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد يوم الجمعة.

ويأتي هذا الهجوم بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أميركيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على اغتيال سليماني.