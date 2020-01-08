شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يحذر إيران من تكرار التصرفات العدوانية والان نبدء بالتفاصيل

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، إيران من تكرار الهجمات العدوانية والمتهورة. وقال جونسون خلال مخاطبته جلسة المناقشة الأسبوعية داخل مجلس العموم "إننا ندين الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات التحالف. ينبغي ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة". ودعا رئيس الوزراء السلطات الإيرانية إلى العمل على خفض التصعيد بشكل عاجل بدلاً من الاستمرار في التصرفات العدوانية والاستفزازية.

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