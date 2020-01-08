مصرع 179 بتحطم طائرة أوكرانية فوق طهران .. والعثور على صندوقيها الأسودين

طهران ـ عواصم ـ وكالات: لقي 179 شخصًا حتفهم جراء تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز ” بوينج 737 ” المطار بالقرب من مدينة ” برند ” الواقعة جنوب العاصمة طهران عقب إقلاعها “بسبب خلل فني”.

وأوضح علي كاشاني المتحدث باسم مطار الإمام الخميني في طهران في تصريح لوكالة ” ارنا ” الإيرانية أن الطائرة الأوكرانية أقلعت صباح امس من مطار الإمام الخميني باتجاه كييف ولكن بسبب اشتعال النيران في محركها تحطمت في ضواحي المطار بالقرب من مدينة ” برند “. فيما أعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة كانت تقل 179 شخصا، عدد الركاب والطاقم، منهم 147 إيرانيا فيما البقية وعددهم 32 فهم أجانب، طبقا لما ذكرته وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء.

من جانبها، نقلت وكالة “انترفاكس” الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف قولها إنه ليس هناك أي ناجين بين ركاب وأفراد طاقم الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت قرب طهران. وقالت وكالة “انترفاكس” إن الوزارة ستجمع معلومات بشأن المواطنين الأوكرانيين على متن الطائرة “بوينج 737″. وتعتمد الوزارة في تصريحاتها على معلومات من ممثل عن شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من التكهنات بشأن السبب الذي أدى لسقوط الطائرة، وقال زيلينسكي عبر حسابه على موقع فيسبوك: “أرجو من الجميع النأي بأنفسهم عن التكهنات ونشر تفسيراتهم غير المدققة بشأن الكارثة، إلى أن يتم نشر معلومات رسمية”. هذا، وقد أعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني انعقاد اجتماع عاجل لفريق عمل خاص لبحث الحادثة، ووفقا للمجلس فإن الاجتماع ضم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك والعديد من الوزراء وكذلك رئيس الاستخبارات الخارجية. وتم تشكيل فريق العمل بناء على تعليمات من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

في غضون ذلك، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة. ونقل التلفزيون عن مسؤول إيراني قوله إن الصندوقين تعرضا لأضرار لكن يُعتقد أنه لا يزال من الممكن استخلاص بياناتهما.