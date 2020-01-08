الأمم المتحدة: بقاء لبنان بدون حكومة عمل غير مسؤول

بيروت ـ رويترز: قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة في لبنان امس إن إبقاء لبنان بدون حكومة عمل “غير مسؤول” في ضوء التطورات في البلد والمنطقة. ولبنان بدون حكومة عاملة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر وسط احتجاجات على النخبة السياسية بسبب انتشار الفساد. وتشهد لبنان أزمة اقتصادية طاحنة. وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على تويتر “إبقاء لبنان بدون حكومة تتسم بالكفاءة والمصداقية عمل غير مسؤول في ضوء التطورات في البلد والمنطقة”. وأضاف “أحث الزعماء على التحرك دون مزيد من التأخير”. وبعد أسابيع من المشاورات تم تكليف حسان دياب وهو وزير سابق بتشكيل الوزارة الشهر الماضي بدعم من حزب الله وحلفائه السياسيين ومنهم التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون. لكن دياب لم يحظ بدعم الحريري المتحالف مع الغرب ودول الخليج العربية. واجتمع دياب مع عون مساء أمس الاول، ولم يدل بأي تصريحات عقب الاجتماع. وأثارت الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة في لبنان مخاوف على استقراره إذ أدى نقص العملة الصعبة إلى هبوط حاد في قيمة الليرة اللبنانية ودفع البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع والتحويلات للخارج.

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