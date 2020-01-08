ضربات إيرانية تستهدف قاعدتين أميركيتين بالعراق

- طهران تتحدث عن مقتل 80 أميركيا.. والبيت الأبيض: لدينا تحذير مبكر

ـ بغداد تحث الجميع على احترام الدولة العراقية ودعوات دولية لضبط النفس

بغداد ـ عواصم ـ وكالات: شنت إيران هجمات بالصواريخ الباليستية صباح امس استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية العاملة هناك. وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار غرب العراق وقاعدة أخرى في أربيل بإقليم كردستان العراق. وعقب ذلك، أفادت وكالة “مهر” الإيرانية بأن الحرس الثوري نفذ موجة ثانية من الهجوم الصاروخي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر بالحرس الثوري أن ما لا يقل عن 80 أميركيا قتلوا في القصف الإيراني. ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن مصدر مطلع في استخبارات الحرس الثوري أنه “تم تحديد ما لا يقل عن 104 أهداف من أهداف الأميركيين وحلفائهم في المنطقة” وقال المصدر إن “80 جنديا أميركيا على الأقل قتلوا في هذا الهجوم. كما تسبب الهجوم في أضرار جسيمة لعدد من الطائرات بدون طيار والمروحيات والعديد من المعدات العسكرية”.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن بلاده بهذه الضربات انتهت من اتخاذ “إجراءات متناسبة للدفاع عن النفس”، بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أميركية ببغداد يوم الجمعة الماضي. وكتب ظريف عبر حسابه على تويتر: “لا نريد تصعيدا أو حربا ، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد العدوان”.

وفي تعليقه على الضربات الايرانية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “كل شيء على ما يرام. لدينا أقوى وأفضل الجيوش عتادا في العالم حتى الآن”، وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “يجرى حاليا تقييم الخسائر البشرية والأضرار المادية”. من جهته، كشف مسؤول عسكري أميركي، في تصريحات خاصة لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية عن أن الجيش الأميركي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الايراني وقال المصدر إن “التحذير كان مبكرا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض”. في غضون ذلك ، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تحدث هاتفيا مع مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق ، بشأن القصف الصاروخي الإيراني. وأضافت أورتاجوس في بيان أن بومبيو وضع بارزاني في صورة مستجدات الهجمات الإيرانية على القاعدتين العراقيتين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية :”الوزير (بومبيو) ورئيس الوزراء بارزاني اتفقا على البقاء على اتصال وثيق بشأن تطور الموقف”. من جهته قال بارزاني في تغريدة على تويتر : “اتفقنا على أهمية خفض تصعيد الموقف في العراق من خلال ضبط النفس والحوار”. من جانبهما ، أعلنت نيوزيلندا وكندا أن أفرادهما العسكريين العاملين ضمن قوات التحالف الدولي بالعراق لم يلحق بهم ضرر جراء الهجوم الصاروخي الإيراني. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجنرال جوناثان فانس ، قائد الأركان الدفاعية للجيش الكندي قوله : “يمكنني أن أؤكد لكم أن جميع أفراد القوات المسلحة الكندية (في العراق) سالمون”. كما أكدت أيضا السلطات النيوزيلندية أن أفرادها العسكريين هناك سالمون، وأنه تتم مراجعة أمن القوات بعد الهجمات.

الى ذلك، دعا أمس رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي الجميع إلى ضبط النفس واحترام الدولة العراقية. وقال، في بيان على حسابه على موقع فيسبوك، إن القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أميركية في العراق فجر أمس لم يتسبب في أي خسائر بشرية لدى الجانب العراقي. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال في أول تعليق رسمي على القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار (غرب العراق) التي تضم أميركيين، على موقعه في تويتر “بردا وسلاما على عراقنا الحبيب وأربيل عاصمة كردستان”.

الى ذلك، وصف جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي القصف الإيراني لقاعدتيين أميركيتين في العراق بأنه “صورة أخرى للتصعيد والمواجهة المتزايدة”. وقال في بروكسل، إن حدوث أي تصعيد في المنطقة لن يكن في مصلحة أحد، مضيفا أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا خاصا غدا الجمعة لبحث ما الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأدانت بريطانيا الهجمات الصاروخية الإيرانية، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله “ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف – بما في ذلك القوات البريطانية”. كما نددت فرنسا بالضربات الصاروخية الإيرانية، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تود فرنسا أن تلقي الضوء مرة أخرى على أهمية مواصلة القتال ضد تنظيم “داعش” واحترام سيادة العراق في الوقت نفسه”. من جانبها، دعت الصين كافة الأطراف إلى ضبط النفس، وقال قنج شوانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن “الوضع الحالي في الشرق الأوسط معقد وحساس، وندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس”. وحث على حل الصراع من خلال “الحوار والمفاوضات والطرق السلمية الأخرى”. وأشار إلى أن الصين ستواصل مراقبة الوضع والتواصل مع كافة الأطراف.