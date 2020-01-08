الكويت تعلن اختراق وكالة أنبائها وبث خبر غير صحيح

الكويت ـ وكالات: أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتعرض حسابها على موقع “تويتر” لاختراق عصر أمس. ويأتي هذا بعدما نشر الحساب الرسمي تغريدة بشأن عزم الولايات المتحدة سحب قواتها من الكويت، وقد تم لاحقا حذف هذه التغريدة.

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