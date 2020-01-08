مقترح مصري لإثيوبيا بشأن توليد الكهرباء من سد النهضة

القاهرة ـ وكالات: قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، إن المناقشات الفنية الساعية لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، يجب أن تمضي بروح من حسن النية والتعاون، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الاجتماع الرابع والأخير، لاجتماعات حل أزمة السد، في أديس أبابا. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن عبدالعاطي، خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الذي حضره وزيري الري لإثيوبيا والسودان، وممثلي الولايات المتحدة الأميركية ووفد مجموعة البنك الدولي، القول إنه “قد تم سابقا تحديد المكونات الأساسية لهذا الاتفاق في الاجتماعات الثلاثة السابقة”. وأضاف الوزير المصري أن المكونات الفنية الأساسية للاتفاقية النهائية تتضمن، مرحلة ملء سد النهضة التى تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، وتدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد والتي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة. وذكر الوزير أن “القواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي، وإنشاء آلية تنسيق فعالة لتسهيل تنفيذ الاتفاقية”.

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