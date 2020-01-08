خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصاروخين في المنطقة الخضراء

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، بيانا بشأن سقوط الصاروخين في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية". وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من اليوم الاربعاء، بأن صاروخين كاتيوشا سقط احدهما على شارع قرب السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء والاخر على مسافة بعيدة عن مبنى السفارة.

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