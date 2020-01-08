افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم سماع دوي انفجار من جانب المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوي انفجار سمع من جانب المنطقة الخضراء وسط بغداد". Advertisements واضاف ان "السفارة الاميركية في المنطقة اطلقت صافرات الانذار"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. يذكر ان المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الاميركية والبريطانية تتعرض بين فترة واخرى الى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون تؤدي في بعض الاحيان الى سقوط قتلى وجرحى والحاق اضرار مادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجار في المنطقة االخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.