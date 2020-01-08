اخبار العالم

ريال مدريد يطيح بفالنسيا ويبلغ نهائي كأس السوبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-01-08 | 21:42

ريال مدريد يطيح بفالنسيا ويبلغ نهائي كأس السوبر

3,162 مشاهدة

نجح في تحقيق انتصار كبير على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وتناوب على تسجيل ثلاثية الميرنغي كل من توني كروس في الدقيقة 15 وايسكو في الدقيقة 39 ومودريتش في الدقيقة 65، فيما سجل دانيل باريخو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 90.

وبذلك تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة الغد في نصف النهائي الآخر بين بطل الدوري وأتلتيكو مدريد وصيفه.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يطيح بفالنسيا ويبلغ نهائي كأس السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا