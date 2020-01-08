ريال مدريد يطيح بفالنسيا ويبلغ نهائي كأس السوبر

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2020-01-08 | 21:42
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نجح ريال مدريد في تحقيق انتصار كبير على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وتناوب على تسجيل ثلاثية الميرنغي كل من توني كروس في الدقيقة 15 وايسكو في الدقيقة 39 ومودريتش في الدقيقة 65، فيما سجل دانيل باريخو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 90.
وبذلك تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة الغد في نصف النهائي الآخر بين برشلونة بطل الدوري وأتلتيكو مدريد وصيفه.
المحرر: محمد خليل
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