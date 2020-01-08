ريال مدريد يطيح بفالنسيا ويبلغ نهائي كأس السوبر

وتناوب على تسجيل ثلاثية الميرنغي كل من توني كروس في الدقيقة 15 وايسكو في الدقيقة 39 ومودريتش في الدقيقة 65، فيما سجل دانيل باريخو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 90.

وبذلك تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة الغد في نصف النهائي الآخر بين برشلونة بطل الدوري وأتلتيكو مدريد وصيفه.