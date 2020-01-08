تجدد المصادمات في الوثبة وتسجيل ثلاث حالات اختناق

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن المصادمات تجددت في ساحة الوثبة وسط بغداد، فيما اشار الى انه تم تسجيل ثلاث حالات اختناق. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية تجددت في ساحة الوثبة وسط بغداد". واضاف ان "القوات الامنية اطلقت الغازات المسيلة للدموع"، مشيرا الى انه "تم تسجيل ثلاث حالات احتناق تم نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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