سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش العراقي، في بيان الأربعاء، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، لكن دون سقوط ضحايا. ولم يقدم البيان تفاصيل.

وقال البيان: "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.



وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.