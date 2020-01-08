النائب العام السوداني: الإخوان مارسوا الإقصاء ضد أطياف المجتمع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الأربعاء، أن نظام الإخوان البائد كان يمارس الإقصاء ضد كل أطياف المجتمع.

وقال الحبر، في تصريحات، خلال زيارته أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالخرطوم إليا مطر، إن "الغرض من الزيارة هو التهنئة ومشاركة الطوائف المسيحية احتفالاتهم بأعياد الميلاد".



وأشار إلى أن "الوثيقة الدستورية كفلت للجميع حقوقهم، وأنهم متساوون أمام العدالة والقانون دون النظر لأديانهم ومعتقداتهم".

Advertisements

ولأول مرة منذ ٨ سنوات، سمحت الحكومة السودانية بإقامة احتفالات أعياد الميلاد، ومنحت الطوائف المسيحية الغربية والشرقية عطلات بهذه المناسبة، إلى جانب يوم إجازة في كل ربوع البلاد.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سحبت الولايات المتحدة السودان من لائحتها السوداء للدول التي تثير قلقا خاصا على صعيد حرية المعتقد التي أُدرج فيها قبل 20 عاما.

وجاءت هذه الخطوة بفضل الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية، للتصدي للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد التي وقعت في ظل النظام السابق، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.