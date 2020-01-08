جائزة "الكاف" تثير سخرية صلاح من اتحاد الكرة المصري

أثارت جائزة أفضل اتحاد في أفريقيا، والتي حصل عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، سخرية المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، نظيره المصري، جائزة أفضل اتحاد في العام المنصرم، وذلك خلال حفل جوائز الأفضل الذي استضافته مدينة الغردقة المصرية.

ونشر النجم المصري عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام" صورة لابنته مكة، وكتب عليها: "وتذهب جائزة أفضل اتحاد إلى"، دون أن يكمل الجملة.

واعتبرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن هذه التغريدة كانت بمثابة سخرية قام بها صلاح ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، لا سيما في ظل الخلافات التي جمعت بينه وبين أعضائه السابقين.

واستقال الاتحاد السابق من منصبه في يوليو/تموز الماضي، بسبب إخفاق المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وخروجه من الدور ثمن النهائي.

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وكان صلاح قد دخل في أكثر من خلاف مع الأعضاء السابقين في الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحديدا منذ وصول "الفراعنة" إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بسبب حقوق الصورة الخاصة باللاعب.

وامتدت الخلافات خلال البطولة، وذلك بسبب سوء تنظيم إقامة المنتخب في مقر إقامته بروسيا خلال منافسات المونديال، حيث خرج بالعديد من مقاطع الفيديو التي يوضح فيها خلافه مع الاتحاد.

وبلغ غضب صلاح من اتحاد الكرة المصري السابق ذروته في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المصوتين للاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأوضحت الأصوات أن صوتي مدرب المنتخب المصري وقائده لم تُحتسب، وذلك بسبب خطأ في طريقة إرسالها إلى "الفيفا"، ليقوم اللاعب بحذف وصفه كلاعب لمنتخب مصر من حسابه على "تويتر".

يُذكر أن هاني أبو ريدة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، هو من تسلم الجائزة، مساء الثلاثاء، رغم رحيله قبل نحو 6 أشهر، وتولي اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني إدارة اتحاد الكرة في أغسطس/آب الماضي.