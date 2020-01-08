تعرف على أصغر 5 مليارديرات بأمريكا.. فيم ينفقون أموالهم؟

بين شراء منازل جديدة، وسيارات فارهة، ينفق أصغر 5 مليارديرات في أمريكا ثرواتهم، التي تبلغ 28.5 مليار دولار، وفقا لأحدث إحصائيات مجلة فوربس.

موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، يرصد في التقرير التالي أصغر 5 مليارديرات في الولايات المتحدة الأمريكية، وأهم الأشياء التي ينفقون عليها ثرواتهم.



1- كايلي جينر





أصغر مليارديرة في العالم، في سن الـ22 تمتلك جينر ثروة تقدر بمليار دولار، تنفق أغلبها على السيارات والإكسسوارات مثل حقائب اليد.

وفقا لموقع "إي نيوز" الترفيهي، تمتلك جينر 4 منازل دفعة واحدة، كما تقدر قيمة مجموعة السيارات التي تمتلكها بالملايين، أما في عيد ميلادها الـ22 فاشترت يختا خاصا بقيمة 200 مليون دولار، وأطلقت عليه اسم "ترانكويلتي" أي الهدوء والطمأنينة.





تبلغ قيمة إيجار أسبوع واحد في يخت "ترانكويلتي" أكثر من 1.2 مليون دولار.





تمتلك كايلي أيضا مجموعة ضخمة ونادرة من حقائب هرمز الباهظة، إضافة إلى ذلك تنفق كايلي كثيرا من ثروتها على ابنتها ستورمي التي تبلغ عاما.

ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منحت كايلي جمهورها نظرة على غرفة ألعاب ابنتها ومجموعة حقائب لويس فيتو، التي بلغت قيمتها 12 ألف دولار.



2- إيفان شبيجل





Advertisements

تبلغ قيمة ثروة شبيجل 3.6 مليار دولار، فهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سناب"، التي تمتلك تطبيق "سناب شات".

شبيجل متزوج من عارضة الأزياء ميراندا كير، ويعيشان معا في منزل بكاليفورنيا تفوق مساحته 7000 قدم، ويمتلك الاثنان منزلا ضخما آخر في ماليبو اشترته كير بأكثر من مليوني دولار.





تقدم شبيجل إلى كير بخاتم ماسي 2.5 قيراط، تكلف نحو 100 ألف دولار، أما شهر العسل فقضاه الاثنان في منتجع لاوكالا، حيث تتكلف الليلة الواحدة من 6 آلاف إلى 60 ألف دولار.



3- بوبي ميرفي





رجل أعمال أمريكي (31 عاما)، يعد شريكا في تأسيس شركة "سناب" بالتعاون مع شبيجل، وتبلغ ثروته 3.7 مليار دولار.





وفقًا لتقارير مجلة فوربس، أنفق ميرفي 30 مليون دولار في شراء عقارات بالقرب من مقر شركة "سناب".



4- لوكاس والتون





رجل أعمال أمريكي (33 عاما) تقدر ثروته بـ18,2 مليار دولار، ويٌعرف بكونه مؤسس شركة "وول مارت" للبيع بالتجزئة.

يحاول والتون إبقاء حياته الشخصية بعيدا عن أعين العامة عادة.



5- خوليو ماريو سانتو الثالث





تبلغ ثروة لاعب الدي جي خوليو ماريو 1.9 مليار دولار، وقد أسهم في تأسيس شركة "شيك أند بيك" للترفيه مع هيرفي لارين عام 2013.

قاضى خوليو شريكه عام 2015 متهما إياه بالاختلاس، فيما رفع الأخير قضية بقيمة 33.8 مليون دولار متهما خوليو بالتعسف.

فيما عدا القضايا المتبادلة، يعيش خوليو حياة هادئة مع زوجته المراسلة الصحفية نيفيس.

