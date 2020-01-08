تفاصيل سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أوليكسي دانيلوف، إنه وفقًا للمعلومات المتعلقة بالعمليات، كان على متن رحلة من طراز بوينج 737 PS 752، التي تعرضت لحادث تحطم في إيران، الذي أودت بحياة 176 شخصا.
الطائرة المنكوبة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وكان على متنها اثنان من ركاب أوكرانيين و9 من أفراد الطاقم، وبقية الضحايا من مواطني دول أجنبية.
وطالبت أوكرانيا بعدم التسرع في الاستنتاجات حول أسباب الحادث بناءً على تعليمات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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