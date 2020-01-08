- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سماع دوي انفجارين في العاصمة العراقية بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
قال شهود من رويترز إنهم سمعوا دوي انفجارين مساء اليوم في العاصمة العراقية بغداد وأعقب ذلك إطلاق صفارات الانذار.
كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجارين في العاصمة العراقية بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.