شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سماع دوي انفجارين في العاصمة العراقية بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 قال شهود من رويترز إنهم سمعوا دوي انفجارين مساء اليوم في العاصمة العراقية بغداد وأعقب ذلك إطلاق صفارات الانذار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجارين في العاصمة العراقية بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.