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ترامب يتوعد إيران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينبغي على الأميركيين أن يشعروا بالسعادة لعدم سقوط أي خسائر في الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق، متوعدا طهران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة.

 

 وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي الأربعاء: " لم يصب أميركيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... قواتنا الأميركية العظيمة مستعدة لأي شيء.. إيران تراجعت فيما يبدو".

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وأكد ترامب أن الأميركيين يجب أن يكونوا "ممتنين وسعداء للغاية بهذه النتيجة."

 

وجاءت الضربات الإيرانية بعد أيام من إصدار ترامب أمرا باغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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