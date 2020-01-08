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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يتوعد إيران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينبغي على الأميركيين أن يشعروا بالسعادة لعدم سقوط أي خسائر في الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق، متوعدا طهران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة.
وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي الأربعاء: " لم يصب أميركيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... قواتنا الأميركية العظيمة مستعدة لأي شيء.. إيران تراجعت فيما يبدو".
وأكد ترامب أن الأميركيين يجب أن يكونوا "ممتنين وسعداء للغاية بهذه النتيجة."
وجاءت الضربات الإيرانية بعد أيام من إصدار ترامب أمرا باغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.
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