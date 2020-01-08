ترامب يتوعد إيران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينبغي على الأميركيين أن يشعروا بالسعادة لعدم سقوط أي خسائر في الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق، متوعدا طهران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة.

وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي الأربعاء: " لم يصب أميركيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... قواتنا الأميركية العظيمة مستعدة لأي شيء.. إيران تراجعت فيما يبدو".

Advertisements

وأكد ترامب أن الأميركيين يجب أن يكونوا "ممتنين وسعداء للغاية بهذه النتيجة."

وجاءت الضربات الإيرانية بعد أيام من إصدار ترامب أمرا باغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.