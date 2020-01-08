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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلام الرسمي الإيراني ينشر صورة لحظة دخول قاسم سليماني ”الجنة“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
لا حظوة لغير الإيرانيين في جنة علي خامنئي ولو قتلوا من شعوبهم، بأمره، الآلاف، ذلك ما كشفته آلة الدعاية الإيرانية وهي تتحرك لترميم صورة النظام المهتز على وقع مقتل قاسم سليماني، ذاك الذي روجوا لسنوات مزاعم بطولاته الأسطورية.
حيث جاءوا على عجل بصورتين نشرهما الإعلام الرسمي الإيراني لقاسم سليماني بعد الموت، في الصورة الأولى يعانقه الحسين فور الاستشهاد المزعوم، وفي الثانية يستقبله في الجنة بالأحضان.
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