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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام الكويتي تشكيل لجنة تحقيق بسبب معلومات غير صحيحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
أعلن وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن ما تم نشره من معلومات غير صحيحة عبر حساب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.
وكانت وكالة (كونا) قد نشرت تغريدات منسوبة إلى وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، ليتم نفي هذه الأخبار لاحقا من قبل الوكالة التي ذكرت أن ”موقعها تعرض للاختراق، وأن الأخبار المنسوبة إليها غير صحيحة“.
وقال الجبري في تصريح صحفي تداولته وسائل الإعلام المحلية: إن ”لجنة التحقيق ستضم ممثلين لعدة جهات“، وذلك عقب ما أثاره الخبر المنشور من استياء ونقد لوكالة الأنباء، وسط مطالبات ”بفتح تحقيق فيما تعرضت له الوكالة التي تعتبر واجهة الإعلام الرسمي“.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.