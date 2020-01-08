مقتل 9 وإصابة 23من مسلحي جماعة الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل 9 من مسلحي جماعة الحوثي وإصابة 23 آخرين بجروح جراء انفجار مخازن للأسلحة، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

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وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن ”9 حوثيين لقوا حتفهم، وأصيب 23 آخرون، في انفجار مخازن سلاح تابعة لقوات خفر السواحل الواقعة في ميناء الصليف، شمالي مدينة الحديدة“.

وأفاد الدبيش، نقلا عن مصادر طبية في الحديدة، بوصول جثامين القتلى إلى أحد مستشفيات المدينة، فيما تم نقل عدد من المصابين بإصابات خطيرة إلى العاصمة صنعاء.