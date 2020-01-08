- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 9 وإصابة 23من مسلحي جماعة الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل 9 من مسلحي جماعة الحوثي وإصابة 23 آخرين بجروح جراء انفجار مخازن للأسلحة، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن ”9 حوثيين لقوا حتفهم، وأصيب 23 آخرون، في انفجار مخازن سلاح تابعة لقوات خفر السواحل الواقعة في ميناء الصليف، شمالي مدينة الحديدة“.
وأفاد الدبيش، نقلا عن مصادر طبية في الحديدة، بوصول جثامين القتلى إلى أحد مستشفيات المدينة، فيما تم نقل عدد من المصابين بإصابات خطيرة إلى العاصمة صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 وإصابة 23من مسلحي جماعة الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.