شكرا لقرائتكم نائب وزير الدفاع السعودي يؤكد وقوف المملكة مع العراق وشعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن المملكة وقيادتها تقف دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات".

رسالة من نائب وزير الدفاع السعودي لترمب

وكان نائب وزير الدفاع السعودي قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين الماضي في البيت الأبيض.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه نقل رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى ترمب.

كما ناقش الأمير خالد بن سلمان مع ترمب، الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبحث معه التنسيق والتعاون بين السعودية وأميركا.

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كما التقى الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، وناقش معه التحديات المشتركة.

بدوره، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى أنه أجرى لقاء جيدا للغاية مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

كما أوضح ترمب أنه بحث مع نائب وزير الدفاع السعودي استقرار الشرق الأوسط وأسعار النفط.

تطورات الأحداث في المنطقة

وكان الأمير خالد بن سلمان قد أعرب، الاثنين، عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن، مضيفاً في تغريدات نشرها على "تويتر" أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

كما بحث الأمير مع الوزير الأميركي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدوره، رحب بومبيو بزيارة الأمير خالد بن سلمان، مشدداً على أهمية العلاقة بين البلدين لمواجهة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة.