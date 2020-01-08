الخلافات تضرب العائلة «الملكية» في بريطانيا .. الأمير هارى يقرر التنحي والرحيل عن بلاده

أعلن منذ قليل، الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوق ودوقة ساسكس، التنحى من العائلة المالكة البريطانية.

وكشف الزوجان أنهما سيعيشان بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية بينما يعملان ليصبحا مستقلين مالياً.

وفي بيان رسمى عبر حسابهما على إنستجرام قالا : "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء انتقال هذا العام، وبدأنا فى القيام بدور تدريجى جديد داخل هذه المؤسسة".

وأضاف البيان:"نعتزم التراجع كأعضاء فى العائلة المالكة والعمل على الاستقلال المالي مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، نشعر بأننا على استعداد لإجراء هذا التعديل".

وذكرا فى خطاب التنحى:"نخطط الآن لتحقيق التوازن بين وقتنا فى المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ومواصلة احترام واجبتنا تجاه الملكة والكومنولث ورعايتنا".

وتابع البيان:"سيمكننا هذا التوازن الجغرافى من رفع ابننا مع التقدير للتقاليد الملكية التى ولد فيها، مع تزويد أسرتنا أيضًا بمساحة للتركيز على الفصل التالى، بما فى ذلك إطلاق كياننا الخيرى الجديد".

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واستطرد: "سنعلن التفاصيل الكاملة للخطوة التالية المثيرة في الوقت المناسب، حيث نواصل التعاون مع صاحبة الجلالة الملكة، أمير ويلز، دوق كامبريدج، وجميع الأطراف ذات الصلة. حتى ذلك الحين ، يرجى قبول شكرنا العميق لدعمكم المستمر".

خلافات ضربت العائلة المالكة

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل تنحى الأمير هارى وميجان ماركل عن الواجبات الملكية، حيث أن الإجازة التى قضاها الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوقة ساسيكس فى كندا كانت للتفكير العميق فى اتخاذ خطوة مختلفة فى الفترة القادمة، حيث أعلن الأميرهارى وميجان ماركل تنازلهما عن مهامهما فى العائلة الملكية البريطانية، بحسب شبكة بي بي سي .

وقال الأمير هاري إن هناك اختلاف فى الأراء بينه وبين شقيقة ويليام ورد الأمير هارى أيضًا على تقارير عن وجود خلاف بينه وبين شقيقه وليام ، دوق كامبريدج ، بقوله إنهما يسيران فى "مسارات مختلفة".