أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة يؤدي الى ​تساقط امطار​ و ثلوج على الجبال دون ال١٠٠٠ متر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجياً".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة احياناً في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ بشكل متفرق على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق وتلامس ليلاً ال٨٠٠ متر وما دون على مرتفعات ​جبل لبنان​ والداخل.

الجمعة: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار محلية خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع بعض الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول مساءً الى قليل الغيوم. نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ اعتباراً من ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال يتشكل ​الضباب​ المحلي على المرتفعات . نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تساقط امطار غزيرة وثلوج غدا مع انخفاض بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.