بو صعب: الجيش بالنسبة لنا مقدس ولكن هذا لا يمنع إجراء الاصلاحات الادارية

أكد وزير الدفاع في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​الياس بو صعب​ ان "الجيش بالنسبة لنا مقدّس ولكن هذا لا يمنع إجراء الاصلاحات الادارية"، مشيراً الى انه "نعم هناك اموال خاصة للجيش لتسيير بعض الأمور".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح بو صعب "انني اعترضت على اقتطاع واحد ونصف بالمئة من راواتب العسكر"، مشيراً الى "انني تواصلت مع قائد الجيش وسألته كم هو المبلغ الذي تحتاجونه لنزيده على الطبابة".

ولفت الى انه "في ​الموازنة​ الحالية موازنة الطبابة والادوية ارتفعت"، مشيراً الى أن "المساعدات الاجتماعية لم أقبل أن يمس فيها أحد بالموازنة الحالية".

وأكد بو صعب "انني أعرف كمية معاناة ​الجيش اللبناني​ حتى تصل له حقوقه"، مشيراً الى أن "هناك اخطاء ويجب ان نصلح نظامنا لنساعد الجيش".

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