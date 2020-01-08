حمدان: المواطنون اللبنانيون جميعاً يستغيثون ويقولون هل من مجيب

اعتبر امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "من المعيب هذا الترف السياسي اللبناني في الواقع الإقليمي المضطرب بسبب ممارستهم المبدعة للديمقراطية التوافقية، والجدل الفكري الكبير حول الاختصاصيين والتكنوقراطيين والتكنوسياسيين"، مشيراً الى ان "التكليف يقع تحت منخفض جوي حائر بين الديمقراطية الحقيقية والتي تظهر من خلال ​حكومة​ الشعب، من الشعب، لمصلحة الشعب، والثانية بدعة فدرالية المذاهب والتي تتكون من حكومة النهب، من الشعب، لمصلحة رئيس المذهب، والمواطنون ​اللبنانيون​ جميعاً يستغيثون ويقولون هل من مجيب".

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