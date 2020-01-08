ميقاتي تابع مع حايك وضع الكهرباء في طرابلس والشمال

أجرى رئيس الحكومة الاسبق النائب نجيب ميقاتي اتصالا بالمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك لمتابعة موضوع انقطاع التيار الكهربائي في طرابلس والشمال.
وتبلغ ميقاتي من حايك "ان المؤسسة باشرت برنامجا جديدا للتغذية الكهربائية في كل المناطق يأخذ في الاعتبار صعوبة فتح الاعتمادات لتأمين الفيول، اما التقنين الاضافي في طرابلس والشمال فهو آني مرتبط باعطال طارئة حصلت على الشبكة بسبب الطقس العاصف، وفور اصلاحها ستعود التغذية الى نمطها المعتاد".
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