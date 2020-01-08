أعطت المدعية العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​، القاضية ​​غادة عون​​ إشارة قضائية تقضي بـ"ترك سافيو عيد الذي كان موقوفا بتهمة ​قطع الطرقات​". هذا وكان قد تجمّع عدد من ​المحتجين​ امام مخفر ​برج حمود​، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوف ومن ثم انتقلوا الى امام منزل القاضية عون في ​الاشرفية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاضية عون تعطي اشارة قضائية بترك سافيو عيد الموقوف بتهمة قطع الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.