اشار المدير العام للنقل البري والبحري ​عبد الحفيظ القيسي​ الى ان "هناك 207 مخالفات حصلت منذ ١/١/١٩٩٤ بسبب الهجمة التي كان تحصل على الاملاك العامة بين فترة واخرى"، لافتا الى ان "الإدارة كانت دائماً بالمرصاد للمخالفات والتعديات على الاملاك العامة والبحرية لكن ١١ مخالفة فقط سدّدت الغرامات والقوى الامنية اوقفت التمادي بالتعدي".

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كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام للنقل البري والبحري: عدد المخالفات التي حصلت منذ 1994 بلغ 207 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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