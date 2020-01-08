لفتت نائب رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​مي خريش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "إغتيال ​جبران باسيل​ بدأ سياسياً منذ دخوله في ال​سياسة​ لاحقته الإشاعات دون توقف ولو فعلاً دفع الأموال للجديد ليلمّع صورته لكان بالأحرى به ان يدفعها منذ سنوات".

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كانت هذه تفاصيل خبر خريش: لوفعلاً باسيل دفع الأموال للجديد ليلمّع صورته لكان دفعها منذ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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